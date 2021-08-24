MasterChef'te kaptanlık oyununu kazandı? İşte ilk haftanın mavi ve kırmızı takımları
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ilk kaptanlık oyunu geride kaldı. 16 yarışmacı mantı yemeği ile yarışmanın ilk oyununda mücadele ederek hünerlerini sergiledi. Mantıyı en iyi yapan isim mavi takıma kaptan olurken, kırmızı takıma da kimin kaptan olacağını belirledi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kazandı?
Kırmızı ve mavi takımların belirlendiği MasterChef'in ilk haftanın kaptanlık oyununda yarışmacılar mantı yemeği ile şeflerin karşısına çıktı. Dünyaca ünlü şefler, 16 yarışmacı arasından en beğendiği 6 tabağı seçerek ardından mavi takım kaptanını belirledi. İşte, ilk haftanın mavi ve kırmızı takımları...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
2021 MasterChef Türkiye'de ilk kaptanlık oyununa çıkan yarışmacılar, en iyi mantıyı yapmak için yarıştı. Yapılan tadımlar sonrası Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Burcu oldu.
Burcu ise kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i belirledi.
TAKIMLAR BELİRLENDİ
Mavi Takım yarışmacıları; Burcu, Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma, Tunahan
Kırmızı Takım yarışmacıları; Eren, Şükrü, Emre, Mert, İbrahim, Dilara, Sergen, Milhan
KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk kaptanlık oyununu kazanan Burcu mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Eren'in seçti. İki kaptanın sezonun ilk düellosunda kazanan Burcu oldu.