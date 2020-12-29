MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte bu gece MasterChef'te yaşananlar
MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı başladı. Barbaros, Serhat ve Emir şampiyon olmak için tezgah başına geçerken bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen üç yarışmacı da hünerlerini sonuna kadar sergiledi. Barbaros, Emir ve Serhat şampiyon olup kupayı kaldırmak için tüm hünerlerini sergilerken günün ilk yemeği sonrası şefler tadım yaptı. Peki, MasterChef'te ilk finalist kim oldu?
MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı bu akşam start aldı. Sezonun 3 finalisti Barbaros, Emir ve Serhat 2'li finalin ilk ismi olmak için kıyasıya bir yarışın içine girerken gecenin ilk yemeği sonrası tadım yapıldı. En çok puanı Serhat aldı. İşte, bu gece MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de Barbaros, Serhat ve Emir şampiyon olmak için final haftasına çıktı. Yapılan ilk üç oyunun ardından en çok puanı alan Barbaros 2'li finalin 1. finalisti olmaya hak kazandı.
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