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Haber Giriş: 23.12.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

MasterChef’te Fatih Tutak sürprizi… Fatih Tutak kimdir?

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MasterChef’te Fatih Tutak sürprizi… Fatih Tutak kimdir?
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MasterChef’in 24 Aralık’ta yayınlanacak bölümüne konuk olacak şefin Fatih Tutak olduğu ortaya çıktı. Fragmanda ilk kez görülen Fatih Tutak’ın kariyeri merak konusu oldu. Michelin Guide 2018-2019 listesine giren Fatih Tutak, ünlü şeflerden biri. İşte Fatih Tutak kimdir? Sorusunun detaylı yanıtı…

İstanbul’da doğup büyüyen Şef Fatih Tutak, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten ve şehrin en iyi mutfaklarında çalıştıktan sonra, Pekin, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok’taki global mutfakların derinliklerine indi.

Kopenhag'da, birçok kez San Pellegrino-Acqua Panna The World 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da Rene Redzepi ile; Tokyo'da, modern Japon mutfağının en ünlü temsilcisi 3 Michelin yıldızlı Nihonryori Ryugin'de Şef Seiji Yamamoto ile birlikte ve Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı.

Fatih Tutak, en son mutfak direktörü olduğu The Dining Room at The House of Sathorn hem San Pellegrino-Acqua Panna The Asia's 50 Best Restaurants 2017-2018 listesine hem de Michelin Guide 2018-2019 listesine girdi.

 

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