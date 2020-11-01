MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım!

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'de 11. haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan pizza istendi. Kırmızı takımdan Serhat ve Emir ile Mavi takımdan Eray ve Uğur düelloya çıktı. Bu nefes kesen mücadelelerin ardından kazanalar belli oldu. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de 11. haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef 89. bölümde üçüncü dokunulmazlık oyunu "Pizza düellosu" şeklinde tamamlandı. Altı çeşit pizza için eşleşen yarışmacılar, en iyi pizzayı yapmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

Turca tipi pizza - Sebzeli pizza - Dört peynirli pizza - Margarita pizza - Acılı pizza - Deniz mahsüllü pizza ile yarışan yarışmacıların mücadelesi sonucu, yaptığı pizza şefler tarafından daha başarılı bulununca Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

11. haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyunu kazanan Ayyüce eleme adaylarından birini belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayyüce eleme potasına Uğur'u yolladı. Yapılan oylama sonucu ise en fazla oyu alan isim olarak Eray pota gönderildi.