MasterChef'te eleme adayı kimler? 22 Eylül 2020 MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potası

MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül tarihinde ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda salaş balıkçı menüsünü yapmak için mücadele verdi. 45 dakikalık sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler dokunulmazlık oyununun kazananı olarak mavi takımı açıkladı. Bireysel dokunulmazlığı ise Emir kazandı. İşte, MasterChef son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı alan Emir haftanın ilk eleme adayı olarak Özgül'ün ismini söyledi.

Diğer eleme adayı ise kırmızı takımda yapılan oylamanın ardından Esra oldu. MasterChef 2. eleme adayı olan Esra "Herkes düşüncesini biliyor. Allah herkesin kaşığına göre koyar" diyerek tansiyonu yükseltti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan "Salaş balıkçı menüsü" hazırlamasını istedi.

Bu menü için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilaki, fırında helva menüsünün olduğu gecede şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Şefler haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için yeniden tezgah başına geçti. Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda, Danilo şefin özel yemeği Gizli Orman yemeğini yapmaya çalıştı.

Şefler bireysel eleme oyununda Son ikiye kalan isimler olarak Berker ile Emir'i seçti. Şeflerin yaptığı oylamanın ardından en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı Emir oldu. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, aynı zamanda takım kaptanlığını da üstleniyor.