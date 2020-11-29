MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım!

MasterChef Türkiye'nin 109. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım oylama sonucu belli oldu. MasterChef 2020 ekibi Ürgüp'e konuk oldu Günün menüsünde 5 adet yöresel yemek vardı. MasterChef'in yeni bölümde hazırlanan yemeklerin değerlendirmesini özel konuklar yaptı. Verilen oyların çoğunluğunu alan takım, MasterChef'te dokunulmazlığı kazandı. İşte, dokunulmazlığı kazanan takım...

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Ramen yapan yarışmacılardan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu en fazla oyu alan Sefa haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gitti.