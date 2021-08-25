MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayları kimler oldu? İşte bu akşam MasterChef'te yaşananlar

MasterChef 2021'de sezonun ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Oyunu hangi takımın kazandığı ise şeflerin tadımı sonrası netlik kazandı. Öte yandan ilk eleme adayı da belli oldu. İşte, bu akşam MasterChef'te yaşananlar...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ile kırmızı takım, istenilen 7 esnaf lokantası yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Günün yemeklerinden dördünde kırmızı takım, üçünde mavi takım başarılı oldu.

Günün sonunda yemeklerin en az dördünü daha başarılı yapan takım olan kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlık oyunu sonra Mavi takımda eleme potasına giren ilk yarışmacı belli oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi.

Konseyde Hasan ve Tunahan dışındaki altı yarışmacı arasında oylama yapıldı.

Oylamada ikinci eleme adayı olarak Tahsin belirlendi.

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