MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef Türkiye'de 9. haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu sonrası bir de bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takımın kendi arasında yaptığı oyun sonrası kazanan isim belli oldu. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...

17 Ekim Cumartesi gecesi yayınlanan MasterChef 79. bölümde, dokunulmazlık oyunu heyecanı sonra erdi. Özel konuklar mavi ve kırmızı takımın yaptıkları yemekleri tattıktan sonra kazanan takımı belirleyen oylarını kullandı.

Şefler stüdyoda oyları tek tek sayarak kazanan takımın, kırmızı takım olduğunu açıkladı. Bu sonucun ardından mavi takım kendi arasında bir de bireysel dokunulmazlık oyunu için mücade etti.

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan karışık Ege otlardından yemek yapmaları istendi. Yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu sonucu kazanan Ebru oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Ebru eleme adayı olarak Esra'nın ismini söyledi. Öte yandan yapılan oylama sonucu diğer eleme adayı da Tanya olarak belirlendi.

İlk iki dokunulmazlık oyunu sonrası Uğur, Emir, Didem ve Özgül eleme adayı seçilmişti.