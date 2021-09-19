MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 5. ve 6. eleme adayları

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MasterChef'te haftanın 3. ve son dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Kaybeden takım ayrıca kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu ile bir kez daha mücadele etti. Bu akşamdan önce yapılan iki dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazanmıştı. Kırmızı Takımdan 4 isim eleme adayı olarak potaya gitmişti. İşte, MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın tüm eleme adayları...

18 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen MasterChef 70. bölümde eski yarışmacılar konuk oldu. 2018 şampiyonu Cemre Uyanık ve 2018 sezonu yarışmacıları, 2019 şampiyonu Serhat Doğramacı ve geçen sezon yarışmacıları tadım yaptı.

Tadım sonrası, dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Son olarak konseydeki oylama ile 5 ve 6. eleme adayı belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

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İki takım, MasterChef eski yarışmacıları için mutfağa girdi ve şeflerin istediği yemekleri yaptı. Eski yarışmacıların tadım sonrasında yapacağı kritik oylama ile kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu akşam 3. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek, en az bir hafta daha MasterChef’te kalmayı garantilemek için bireysel dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı.

Kıyasıya mücadele sonrasında dokunulmazlığı kazanan isim Mert oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Mert, eleme adayı olarak Ateş'i işaret etti. Haftanın son eleme adayı için yapılan oylama oldukça çetin geçti. Oylama sonucu haftanın son eleme adayı Azize oldu ve potaya gitti.