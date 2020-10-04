MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef Türkiye'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar; barbekü, kısır, patates salatası, mücver ve şakşuka gibi 7 çeşitten oluşan piknik menüsünü ile yarıştı. Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya yarışırken kazanan takımı belirleyecek tadımı 'koruyucu aileler' yaptı. İşte, son dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Masterchef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu geride kaldı. 3 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde Mavi ve Kırmızı takım koruyucu ailelere piknik menüsü hazırladı. Koruyucu ailelerin yaptığı oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından haftanın 5. ve 6. eleme adayı belirlendi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gecenin sonunda yapılan oylama sonucu Sefa eleme adayları olarak potaya gönderildi. Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül ise eleme adayı olarak Eray'ı seçti.

DİĞER ELEME ADAYLARI

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları Kırmızı Takımda Esra ve Duygu olmuştu.

MasterChef 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Sefa seçmişti. Sefa eleme adayı olarak dokunulmazlık oyununu kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü Uğur'un ismini vermişti.

Diğer eleme adayı mavi kaptanı tarafından seçilmişti. MasterChef 4. eleme adayı Didem olmuştu.