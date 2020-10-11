MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte eleme adayı olan isimler

10 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan MasterChef'in 74. bölümünde yarışmacılar Adana yemekleri ile hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bir de kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve ardından da haftanın son iki eleme adayı belli oldu. İşte, MasterChef'te bu haftanın diğer eleme adayları...

MasterChef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım bu akşam belli oldu. Adana'da yarışmacılar, meşhur yöresel lezzetler ile dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Yemekleri tadan programın konuklarının verdikleri oylar ile gecenin kazananı belli oldu.

3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te yemekler için takımlara bir saat süre verildi. Yemeklerin yapılmasının ardından 9 özel konuğa yemekler ikram edildi. Misafirler yemeklerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kazanan takımı belirleyecek oylamayı yaptı.

Yapılan beş çeşit yemeğin tadımını yapan 9 konuğun oyları sonucu dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Bu sonuçla birlikte Mavi takım, bu hafta 3-0 yapmış oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı takımdaki 4 isim daha önce eleme adayı olduğu için bu oyunu Eray, Ebru ve Sefa oynadı. Oyun sonucu bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu.

Bu sonucun ardından haftanın son eleme adayları da Sefa ve Ebru oldu.