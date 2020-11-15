MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte bu akşam yaşananlar

MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı nefes kesti. Dokunulmazlığı kazanan takımın belli olmasının ardından, kaybeden takım bir de kendi içinde bireysel dokunulmazlık için mücadele etti ve eleme adayı için oylama yapıldı. İşte, MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam yaşanan tüm gelişmeler...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kahramanmaraş menüsü için ter döken yarışmacılar, özel konuklara sunum yapıp, tabakları için oy aldı. MasterChef'in ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım yapılan oylama sonucu belli oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlığı kazanan takım kadın yarışmacıların yer aldığı mavi takım oldu.

45 oy verilen dokunulmazlık oyununda Mavi takım, Kırmızı takıma 32-13 üstünlük sağladı. Böylece, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.

Öte yandan dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için tezgahın başına yeniden geçti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılara ana malzeme olarak 'Sumak' verildi ve yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Şeflerin tadımı sonrası en güzel tabağı hazırlayan Uğur bireysel dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım tarafından yapılan oylama sonucu eleme adayı Eray oldu.