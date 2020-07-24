MasterChef’te diskalifiye şoku - MasterChef’te hangi yarışmacı diskalifiye olacak?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölüm tanıtımına Mehmet Yalçınkaya’nın sözleri damga vurdu. Mehmet Şef’in bir yarışmacıya “4 sefer görüntülere baktık buradan gidebilirsin” dediği görülüyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu 'MasterChef Türkiye'de şefler zaman zaman gerek yaptıkları yorumlar ve seçtikleri yemeklerle gerekse şakalarla yarışmacıları zorlayabiliyor. MasterChef'te gerçekten bir diskalifiye kararı verilip verilmediği kısa bir süre sonra netleşecek.

Eleme etabına katılan birçok yarışmacının zorlu sınavlardan geçtiği MasterChef Türkiye'nin 24 Temmuz tarihli bölümünde düello heyecanı devam edecek. Birbirinden iddialı yarışmacıların kozlarını paylaştığı düellolar nefes kesecek.