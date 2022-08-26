MasterChef’te Burak’tan Gamze’ye ağır sözler! Mehmet Şef çok sinirlendi

Haberin Devamı

MasterChef 2022 yarışmacıları arasında yer alan Burak ve Gamze arasında gergin anlar yaşandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in dün akşamki bölümünde Gamze, Burak Kaya’ya oy atarken bir önceki oyunda ve son oyunda yaşananları gündeme getirdi.

Somer Sivrioğlu, ‘Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze’nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur.’ dedi.

Burak Kaya daha sonra açıklama yapıp yaptığı hakaretleri açıkladı ve ‘Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.’ dedi.

Haberin Devamı

Somer Şef, ‘Eğer böyle bir laf söylediysen biz buna izin vermeyiz… Bu hakaret’ dedi. Burak’ın kendinden özür dilenmesi gerektiğini dile getirmesinin ardından Gamze’nin hakaret etmediği dile getirildi.

MEHMET ŞEF ÇOK SİNİRLENDİ

Burak’ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, ‘Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?’ dedi. Gamze’nin sadece Burak’ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya’ya dönerek, ‘O zaman sen özür dileyeceksin. Dile’ dedi. Burak, ‘Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden.’ demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, ‘Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme.’ dedi.