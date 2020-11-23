MasterChef'te bu hafta kim elendi? Uğur diskalifiye mi oldu? İşte bu akşam yaşananlar!

MasterChef'te eleme heyecanı yaşanıyor. Her hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından bir kişi yarışmaya veda ediyor. Son 9'a kalan yarışmacılar bugün eleme oyununda tüm hünerlerini sergiledi. Öte yandan yarışmacılardan Uğur'un akıbeti merak ediliyor. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen isim...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'de haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Bu sonucun ardından Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Bu oyun sonrasında ise Mavi Takım diğer eleme adayı için oylama yaptı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin heyecanı yaşanırken Ayyüce ve Uğur'dan sonra haftanın 3. eleme adayı belli oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takım yarışmacıları kullandıkları oylarla eleme adayını Sefa olarak belirledi.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın eleme oyununda; Uğur, Ayyüce ve Sefa eleme finaline çıktı ve Somer Şef yapacakları yemeğin inceliklerini anlattı.

Yapılan oylama sonrası en iyi tabak Sefa'nın oldu. Son ikiye kalan isimlerden Ayyüce bu hafta yarışmadan elenen isim oldu.

UĞUR DİSKALİFİYE OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı.

Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söyledi.

Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.