Masterchef'te bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim!

MasterChef Türkiye'de bu akşam kimin elendiği merak ediliyor. 13 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Elenecek olan ismi belirleyecek olan eleme turu finalinde yarışmacılar, Danilo Şefin anlatımı ile 'Kesilmemiş deniz esintisi' tabağı ile yarıştı. Gecenin sonunda yarışmadan elenerek hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte, 'Masterchef'te bu hafta kim elendi?' sorusunun yanıtı...

MasterChef Türkiye'de eleme oyununda final oynamak zorunda kalan 3 yarışmacı belli oldu. Duygu, Arem ve Furkan potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya yarışarak elenmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar, tabaklarını Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin tadımı sonrası aldıkları ortak karar sonucu elenen yarışmacı Arem oldu. Somer Şef'in kararı açıklamasının ardından Danilo Şef de Arem'in yemeğinin neden en az beğenilen olduğunu açıkladı.