MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim!

MasterChef Türkiye 2020'nin, 23 Ağustos Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde ilk eleme heyecanı yaşandı. Oynanan eleme oyununa Sedat, Esra ve Celal katıldı. Celal rakiplerinden daha iyi bir tabak çıkararak birinci oldu. Eleme potasına giren Esra ve Sedat ikilisinden biri yarışmaya veda etti. İşte, yarışmaya veda eden o isim...

Celal, Esra ve Sedat'ın yarıştığı eleme oyununda yarışmacılar ciğer sarma yaptı. Şeflerin yaptığı tadım sonrası, Celal rakiplerinden iyi bir tabak çıkararak birinci oldu. Elenen isim ise Sedat olarak açıklandı.

Bu sonuçla birlikte MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Hafta başından beri yapılan dokunulmazlık oyunlarında MasterChef'te 4 eleme adayı belli olmuştu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayı olarak Celal’i seçti. Diğer eleme adayı ise Sedat oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Özgül kazandı. Özgül eleme adayı olarak Eray’ı seçti. Diğer eleme adayı da Esra oldu.