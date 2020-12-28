MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte son 3'e kalan o isimler!

MasterChef Türkiye'de 19. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Özgül ve Emir 3. finalist olmak için kıyasıya bir yarış içine girdi. Kaybeden ismin eleneceği yarışmada 2. yemeğin ana ürünü pırasa olmuştu. Şefler yaptıkları tadımın ardından 2. oyununun puanlamasını açıkladı. İşte, bu hafta MasterChef'ten elenen isim....

MasterChef Türkiye'de 19. hafta heyecanı sona erdi. İlk iki oyunun ardından puanları belli olan Özgül ve Emir son oyun için yapacakları yemekleri kendileri belirledi.

Yarışmacıların kendi yemekleri ile yarıştığı son turda puanlamaların ardından 57 puan alan Özgül yarışmadan elendi. 64 puan alan Emir ise son 3'e kaldı.

Serhat ve Barbaros, daha önceden finale kalan isimler arasındaydı.