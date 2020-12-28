MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte son 3'e kalan o isimler!
MasterChef Türkiye'de 19. haftanın elenecek isminin ve 3. finalistin belirleneceği eleme finalinin heyecanı yaşandı. Özgül ve Emir gecenin ilk yemeğinde Alinazik Kebabı yaptı. Şefler yaptıkları tadımın ardından yarışmacılara verdikleri puanları açıkladı. Günün ikinci yemeğinde ana ürün pırasa oldu. Ana ürünü pırasa olan yemekleri tadan ve puanlama için yarışmacıların karşısına geçen şeflerden Somer Şef Emir'in yemeğini çok beğendiğini söyleyerek kaşık attı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
MasterChef Türkiye'de 19. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Özgül ve Emir 3. finalist olmak için kıyasıya bir yarış içine girdi. Kaybeden ismin eleneceği yarışmada 2. yemeğin ana ürünü pırasa olmuştu. Şefler yaptıkları tadımın ardından 2. oyununun puanlamasını açıkladı. İşte, bu hafta MasterChef'ten elenen isim....
MasterChef Türkiye'de 19. hafta heyecanı sona erdi. İlk iki oyunun ardından puanları belli olan Özgül ve Emir son oyun için yapacakları yemekleri kendileri belirledi.
Yarışmacıların kendi yemekleri ile yarıştığı son turda puanlamaların ardından 57 puan alan Özgül yarışmadan elendi. 64 puan alan Emir ise son 3'e kaldı.
Serhat ve Barbaros, daha önceden finale kalan isimler arasındaydı.
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