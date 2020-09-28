MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden o yarışmacı!

MasterChef Türkiye'de bir eleme bölümü daha geride kaldı. 27 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Elenecek olan ismi belirleyecek olan eleme turu finalinde yarışmacılar, Mehmet Şe'in anlattığı tabak ile yarıştı. Gecenin sonunda yarışmadan elenerek hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte, 'Masterchef'te bu hafta kim elendi?' sorusunun yanıtı...

MasterChef Türkiye'nin 6. haftasında elenecek ismi belirleyecek eleme turunun ilk etabında yarışmacılar ana ürünü bıldırcın olan yemekler yaptı. Şefler eleme turunun finalini oynamak zorunda kalmayacak 3 ismi belirlemek için tadım yaptı. Tadım sonrası eleme oyununda final oynamak zorunda kalan 3 yarışmacı belli oldu.

MasterChef eleme gecesinde sonraki turda Esra, Barbaros ve Celal bir kez daha mutfağa girdi. Kıyasıya yarışarak elenmekten kurtulmak isteyen yarışmacılar, Mehmet Şef'in anlatımıyla Mastik Sponge yaptı ve Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin beğenisine sundu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Esra, bu oyunda en başarılı tabağı çıkarak MasterChef macerasına bir hafta daha devam etme hakkını kazandı. Son iki isim ise Celal ve Barbaros oldu.

Şeflerin tadımı sonrası aldıkları ortak karar sonucu elenen yarışmacı Celal oldu.