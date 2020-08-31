MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden o isim!

MasterChef Türkiye'den elenecek 2. yarışmacın belli olacağı eleme finalinde yarışmacılardan perde pilavı yapmaları istendi. Elenmemek adına hünerlerini sergileyen üç yarışmacı da gecenin sonunda tabaklarını ünlü şeflere sundu. MasterChef Türkiye'de 2. haftanın eleme oyununda mavi takımdan 6 yarışmacı yer almıştı. Yarışmanın takipçileri de hangi ismin yarışmadan elendiğini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı. Şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak açıklandı.

Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacıdan Berk İlter'in tabağı en az beğenilen tabak oldu ve genç isim MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde bireysel dokunulmazlığı alan Eray 5. eleme adayı olarak Berk'in ismini verdi. MasterChef'te 6. eleme adayı ise mavi takımda yapılan oylama sonucunda Duygu oldu.

MasterChef'te hafta başından beri devam eden dokunulmazlık oyunlarında 4 eleme adayı kesinleşti. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oylamasıyla mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı. Dokunulmaz olarak kendisini garantileyen Duygu, 3. eleme adayı olarak Uğur'u söyledi..

4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda ise Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir'i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.