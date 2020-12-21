MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte dörtlü finale kalan yarışmacılar

Ünlü şeflerin sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de finalistler belli oluyor. Özgül, Barbaros, Serhat ve Eray elenen isim olmamak için eleme finalinin ilk turunda kıyasıya yarıştı. En iyi tabakları yaparak MasterChef'in son 4 isminden biri olmayı kimlerin başardığı merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

İLK TURDA KİM KAZANDI?

MasterChef'te finale doğru adım adım ilerlerken Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray eleme finalinin ilk turunda yarıştı.

Şefler, ana ürün olarak şalgam verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda şefler, MasterChef'te önlüğü kazanan ikinci yarışmacıyı, oyunu kazanan ismi açıkladı.

Şefler kazanan tabağı belirlemek için kritik tadımı yaptı. Açıklanan sonuca göre MasterChef Türkiye'de 2. önlüğü Barbaros kazandı ve dörtlü finale kaldı.

İKİNCİ TURDA NE OLDU?

Barbaros'un birinci olarak tamamladığı ilk turun ardından Özgül, Serhat ve Eray elenmemek için eleme finaline çıktı. Somer Şef'in imza tabağı ile yarışan yarışmacılar, verilen sürenin sürenin sonuna kadar mücadele etti.

Şeflerin tadımı sonrası bu turda en iyi yemeği Serhat yaptı ve 3. önlüğü kazanan yarışmacı oldu.

O İSİM HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Özgül ve Eray'ın son ikiye kalması ile birlikte, 4. ve son önlüğü kazanan isim belli oldu. Özgül, 4. ve son önlüğü olarak finale çıkmaya hak kazandı.

Bu sonuçla birlikte Eray MasterChef hayallerine veda ettti.