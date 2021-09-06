MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte bu sezon veda eden 2. yarışmacı

MasterChef 2021'de yapılan eleme ile yarışmaya veda eden isim açıklandı. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi sonrasında şefler, bu hafta yarışmaya ve hayallerine veda eden ismi ilan etti. İşte, bu sezon veda eden 2. yarışmacı...

Yarışmanın eleme gecesi bölümünde ilk etapta 6 yarışmacı ceviz ürününden en iyi tabağı oluşturmaya çalıştı. Yapılan tabaklar sonrasında şefler tadım yaptı.

Eleme gecesinin ikinci etabında kalan 3 yarışmacı Hasan, Hamza ve Fatma, Mehmet Şef'in imza tabağı olan armudiye tarifini yapmaya çalıştı.

Şeflerin tadımı sonrası bu hafta elenen isim Fatma olarak açıklandı. Bu sonuçla birlikte Fatma yarışmaya veda etti.

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