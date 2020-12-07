MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte bu akşam MasterChef'e veda eden o isim!
GeriTelevizyon MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte bu akşam MasterChef'e veda eden o isim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.12.2020 - 00:20 | Son Güncelleme:

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte bu akşam MasterChef'e veda eden o isim!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte bu akşam MasterChef'e veda eden o isim!
Abone Olgoogle-news

Ünlü şeflerin sunumunda TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'te eleme heyecanı vardı. Yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan 3 yarışmacı, bu akşam elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyerek yarışmaya tutunmaya çalıştı. Potada yer alan isimlerden biri yarışmaya ve hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef Türkiye'de haftanın elemesi 6 Aralık Pazar günü yapıldı. MasterChef yarışmacıları son dokunulmazlık oyununda Sushi yaptı. Tabakları en zayıf olan takımın üyelerinden biri eleme adayı gösterildi. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te bu hafta bir isim daha yarışmadan elendi. İşte MasterChef'ten elenen isim...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım ve 2 yarışmacısını eleme potasına gönderen kırmızı takım kıran kırana yarışırken, kazanan takım yine mavi takım oldu.

Bu sonucun ardından Kırmızı takımın tamamı eleme finali oynamak zorunda kaldı.

ELEME FİNALİNDE NE OLDU?

Kırmızı takımda yer alan Serhat, Eray ve Ebru, eleme oyunu finalinde karşı karşıya geldi ve "Karides-Tarhana Crumble" yaparak şeflere tattırdı.

İŞTE ELENEN İSİM

Şeflerin yaptığı oylama sonucu bu hafta elenen isim Ebru oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle