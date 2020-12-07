MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte bu akşam MasterChef'e veda eden o isim!

MasterChef Türkiye'de haftanın elemesi 6 Aralık Pazar günü yapıldı. MasterChef yarışmacıları son dokunulmazlık oyununda Sushi yaptı. Tabakları en zayıf olan takımın üyelerinden biri eleme adayı gösterildi. Finale adım adım yaklaşılan MasterChef'te bu hafta bir isim daha yarışmadan elendi. İşte MasterChef'ten elenen isim...

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım ve 2 yarışmacısını eleme potasına gönderen kırmızı takım kıran kırana yarışırken, kazanan takım yine mavi takım oldu.

Bu sonucun ardından Kırmızı takımın tamamı eleme finali oynamak zorunda kaldı.

ELEME FİNALİNDE NE OLDU?

Kırmızı takımda yer alan Serhat, Eray ve Ebru, eleme oyunu finalinde karşı karşıya geldi ve "Karides-Tarhana Crumble" yaparak şeflere tattırdı.

İŞTE ELENEN İSİM

Şeflerin yaptığı oylama sonucu bu hafta elenen isim Ebru oldu.