MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte 25 Ekim'de MasterChef'e veda eden o isim!

MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim akşamı ekranlara gelen bölümünde haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme oyunu oynamak zorunda kalan 6 yarışmacı tüm hünerlerini sergilerken oyun sonrası şefler tadım yaptı. Bu oyun sonucu Tanya, Berker ve Uğur final oyununa kaldı. Bu oyunun ardındnen ise elenen 10. isim belli oldu. İşte, MasterChef'te veda eden o yarışmacı...

MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara safran verildi ve yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı ve en başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Emir, Esra ve Sefa olarak açıklandı.

FİNAL OYUNUNDA NELER OLDU?

Final eleme oyununda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.

MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.

Yapılan oylama sonrası elenen isim Berker oldu.