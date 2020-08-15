MasterChef'te bu gece kim kazandı, kim seçildi? 14 Ağustos MasterChef 13. yarışmacı belli oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 2. final eleme turu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Ana kadronun 13. isminin belli olacağı ilk oyunda, 9 yarışmacı Kişloren (Quiche Lorraine) yemeğini yapmaya çalıştı. şeflerin karşısında hünerlerini gösteren yarışmacılar mutfakta zorlu anlar yaşadı. 40 dakikalık sürenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayanlar; Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu. İkinci turda ise fındıklı yaratıcı yemeğin yapıldığı oyunda en iyi tabağı yapan isim MasterChef 13. yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef'in ekranlara gelen 25. bölümünde ilk turda yarışmacılar Kişloren (Quiche Lorraine) yapmak için mutfakta zamanla yarıştı.

Şeflerin tadımı sonrasında ilk turu geçen isimler Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal oldu.

İkinci oyunda ise Danilo, Mehmet ve Somer Şef bu kez yarışmacılardan fındıklı yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemekerin tadına baktı.

Gecenin sonunda en iyi yemeği yapan isim Uğur Yılmaz Deniz oldu. Böylece MasterChef Uğur gecenin birincisi olarak 13. isim olmadı başardı.

BÜŞRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cuma akşamı da istediği başarıyı yakalayamayan Büşra'ya Mehmet Şef, "Artık kendine gelmen gerekiyor" dedi.

Balkona çıkan Büşra gözyaşları dökerek "Artık ümidim kalmadı. Yapamıyorum" dedi.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

Yarışmaya Antalya'dan katılan Uğur Yılmaz Deniz, aşçı ve 26 yaşında. Deniz, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma ile katılmıştı.

Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen yarışmacı, lezzet konusunda başarılı olduğunu ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söylüyor.