MasterChef'te bu akşam kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim!

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümünde haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme oyunu oynamak zorunda kalan 3 yarışmacı tüm hünerlerini sergilerken oyun sonrası şefler tadım yaptı. İşte, MasterChef'te veda eden o yarışmacı...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşamki dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Bu sonuçla Kırmızı takım bireysel kendi arasında dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Serhat oldu.

Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenişti. Bugünkü dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı.

Oyun sonrası elenen isim Furkan oldu.