MasterChef'te bu akşam ana kadroya kim girdi? İşte 9 Ağustos'ta MasterChef'te yaşananlar!

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroda 7. önlüğün sahibi belirlendi. İlk turda başarılı tabaklar yaparak final turuna kalan isimlerin önlüğü kazanmak için yaptığı yemek, dünyaca ünlü 3 şefin beğenisine sunuldu. İşte, 9 Ağustos'ta MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 7. yarışmacı netlik kazandı. Final turu ikinci grubundan kadroya giren ilk isim Şükrü Özsarı olmuştu. Bu grupta kalan 14 yarışmacı, 9 Ağustos Pazartesi MasterChef 33. bölümde yine kıyasıya mücadele etti.

FİNAL ETABINA KİMLER KALDI?

9 Ağustos Pazartesi günü MasterChef'te on dört yarışmacı, önlüğü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiledi.

Şefler, yarışmacılardan ilk bölümde deniz mahsüllü niyokki yapmalarını istedi. Şeflerin tadımı sonrası final etabına kalan isimler; Lara, Zerda, Hasan, Araz, Merve, Hamza olarak ilan edildi.

ANA KADROYA BU AKŞAM KİM GİRDİ?

Yaratıcılık oyununda yarışmacılara yenidünya verildi. Bu meyve ile yapılacak yaratıcı yemek için 40 dakika süre tanındı.

Tadımın sonrası kazanan isim Hamza oldu. Böylelikle Hamza, MasterChef'te bu akşam ana kadroya girmeye hak kazanan 7. kişi oldu.

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