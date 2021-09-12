MasterChef'te ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'te bu gece yaşananlar

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren yedek yarışmacı netlik kazandı. Şefler, ilk turda yarışmacılardan Hasanpaşa köfte yapmalarını istedi. Birbirinden iddialı yarışmacılar, gecenin en iyi yemeğini yaparak ismi yazılı önlüğü kapmak için kıyasıya yarıştı. İşte, MasterChef'te ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı...

Yedek yarışmacılar; Araz, Samet, Merve, Zerda, Ateş, Berk, Nursima, Mete, Melis, Pelin, Yiğit, Mete arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İlk turda şeflerin istediği yemek Hasanpaşa köfteyi en iyi yapan; Mete, Rabia, Samet, Merve, Ateş ve Pelin bir üst tura çıktı.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yaratıcılık oyununda şefler, yarışmacılara ana ürün olarak vişne verdi. Tadım sonrasında şefler, yaptıkları değerlendirme sonucunu açıkladı.

Altıncı Samet, beşinci Pelin, dördüncü Rabia, üçüncü ise Merve oldu.

Son iki isim arasında günün kazananı, yedeklerden MasterChef 2021 ana kadrosuna giren isim Ateş oldu.

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