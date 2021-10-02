MasterChef'te ana kadroya giren son isim belli oluyor... İşte MasterChef 82. yeni bölüm fragmanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kalından önemli açıklamalar: ABD ve Rusyaya tanındıysa biz de bu hakka sahibizKalın'dan önemli açıklamalar: 'ABD ve Rusya'ya tanındıysa biz de bu hakka sahibiz'#İbrahim Kalın
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı İlhan Daner hayatını kaybettiYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! İlhan Daner hayatını kaybetti#İlhan Daner
ABDde flaş aşı kararı Zorunlu hale getirilecek... ABD'de flaş aşı kararı! Zorunlu hale getirilecek...#ABD
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdiEski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi#Eskişehir
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

MasterChef'te ana kadroya giren son isim belli oluyor... İşte MasterChef 82. yeni bölüm fragmanı

#Masterchef#Televizyon#Yarışma
MasterChefte ana kadroya giren son isim belli oluyor... İşte MasterChef 82. yeni bölüm fragmanı

MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 82. yeni bölüm fragmanında ana kadro yarışmacı seçimi ekranlara yansıdı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef 2 Ekim Cumartesi akşamı son yarışmacıyı seçmek için son kez tadım yapacaklar. Yedek yarışmacı kadrosunda yer alan yarışmacılar ise MasterChef 2021'in ana kadrosuna girmek için mücadele verecek. İşte, MasterChef 82. yeni bölüm fragmanı.

Haberin Devamı

MasterChef ana kadro seçimi heyecanı devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2 Ekim Cumartesi akşamı ana kadro mücadelesi ile yayınlanacak. Pelin'in geçen hafta kadroya girdiği yarışmada bu kez son yarışmacı seçilecek. MasterChef Türkiye'nin ekranlara geldiği 82. bölüm fragmanında yarışmacıların yaşadığı zorlu anlar dikkat çekti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef 81. bölümde oynanan 3. dokunulmazlık oyununun ardından günün daha az başarılı tabağını yapan iki isim potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre eleme potasına Ateş'i gönderdi.

Haberin Devamı

Kırmızı takımda yapılan oylama sonrası en çok yazılan Safanur oldu. Böylece MasterChef 6. eleme adayı da Safanur olarak belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef#Televizyon#Yarışma