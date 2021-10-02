MasterChef'te ana kadroya giren son isim belli oluyor... İşte MasterChef 82. yeni bölüm fragmanı

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MasterChef ana kadro seçimi heyecanı devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2 Ekim Cumartesi akşamı ana kadro mücadelesi ile yayınlanacak. Pelin'in geçen hafta kadroya girdiği yarışmada bu kez son yarışmacı seçilecek. MasterChef Türkiye'nin ekranlara geldiği 82. bölüm fragmanında yarışmacıların yaşadığı zorlu anlar dikkat çekti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef 81. bölümde oynanan 3. dokunulmazlık oyununun ardından günün daha az başarılı tabağını yapan iki isim potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı alan Emre eleme potasına Ateş'i gönderdi.

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Kırmızı takımda yapılan oylama sonrası en çok yazılan Safanur oldu. Böylece MasterChef 6. eleme adayı da Safanur olarak belirlendi.