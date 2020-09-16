MasterChef'e coronavirüs engeli

Deneyimli ve fenomen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu programda 16 yarışmacı en iyi lezzet için kıyasıya yarışıyor.

Geçtiğimiz sezonlarda her hafta farklı 2 yerde dış çekim yapan programda bu sezon dış çekim yapmayacak. Tv8’de bu sezona damga vuran programlardan Masterchef Türkiye coronavirüs sebebiyle çekimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Her hafta stüdyo haricinde dışarıda bir seyirci grubuyla bir araya gelen yarışmacılar ve ekip İstanbul Valiliği kararıyla çekimleri artık yalnızca iç stüdyoda yapmak zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği, 11 Eylül'de yayınladığı basın açıklamasında, "Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.