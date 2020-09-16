MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef'e coronavirüs engeli
GeriTelevizyon MasterChef'e coronavirüs engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

MasterChef'e coronavirüs engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef'e coronavirüs engeli
Abone Olgoogle-news

MasterChef Türkiye yarışması coronavirüs engellerine takıldı. Programın her hafta yaptığı dış çekimler valilik kararıyla iptal edildi.

Deneyimli ve fenomen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu programda 16 yarışmacı en iyi lezzet için kıyasıya yarışıyor.

Geçtiğimiz sezonlarda her hafta farklı 2 yerde dış çekim yapan programda bu sezon dış çekim yapmayacak. Tv8’de bu sezona damga vuran programlardan Masterchef Türkiye coronavirüs sebebiyle çekimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldı.

Her hafta stüdyo haricinde dışarıda bir seyirci grubuyla bir araya gelen yarışmacılar ve ekip İstanbul Valiliği kararıyla çekimleri artık yalnızca iç stüdyoda yapmak zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği, 11 Eylül'de yayınladığı basın açıklamasında, "Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.

MasterChefte eleme adayı kimler oldu 15 Eylül dün akşam MasterChef 2020 dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 15 Eylül dün akşam MasterChef 2020 dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle