MasterChef Yedi Güzel Adam Müzesi’nde! Yedi Güzel Adam Müzesi nerede?

Yedi Güzel Adam Müzesi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef’te bu hafta dokunulmazlık oyunlarından biri Kahramanmaraş’ta oynanacak. Yarışmacılar Kahramanmaraş’a özgü yemeklerden oluşan menüyü yapmaya çalışacaklar. İle özgü ziyaret edilecek yerler arasında Yedi Güzel Adam'ın yolunun kesiştiği tarihi liseden dönüştürülen Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi de bulunuyor.

YEDİ GÜZEL ADAM MÜZESİ NEREDE?

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Kahramanmaraş’tadır. Kahramanmaraş'ta "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği tarihi lisenin edebiyat müzesine dönüştürülmüştür.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği mekan, "Necip Fazıl ekolü"nü de gelecek nesillere aktaracak.

MASTERCHEF’TE KAHRAMANMARAŞ RÜZGARI

MasterChef yeni bölümde Kahramanmaraş’a konuk oluyor. Yarışmacılar Kahramanmaraş’a özgü yemeklerden oluşan menüyü yapmaya çalışacaklar.

YEDİ GÜZEL ADAM KİMDİR?

“Yedi Güzel Adam” adıyla anılan isimler Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dır. Yolları Kahramanmaraş'ta kesişen 7 Güzel Adam'ın eğitim gördüğü tarihi Maraş Lisesi 2019 mart ayında müzeye çevrilmiştir.