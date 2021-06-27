MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, nereli?
GeriTelevizyon MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, nereli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 27.06.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, nereli?

Tahsin Küçük, Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Şeflerin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Tahsin Küçük, sezonun birincisi olacağını düşünüyor. Peki, MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, nereli?

MasterChef 2021 yarışmasının aday yarışmacılarından Tahsin Küçük 23 yaşında. 10 yaşından bu yana mutfakla iç içe olan genç yarışmacı babasının sayesinde erkenden işe başladığını söyledi. Aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, yarışmaya ise Kocaeli'den katılıyor. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, gastronomi mezunu. 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi