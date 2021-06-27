MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük kimdir, nereli?

MasterChef 2021 yarışmasının aday yarışmacılarından Tahsin Küçük 23 yaşında. 10 yaşından bu yana mutfakla iç içe olan genç yarışmacı babasının sayesinde erkenden işe başladığını söyledi. Aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, yarışmaya ise Kocaeli'den katılıyor. Mutfağın yanı sıra birçok dans çeşidine ilgi duyan Tahsin Küçük, gastronomi mezunu.

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