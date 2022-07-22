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Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gece'de rol almış!

#Dilara Kavadar#Masterchef#Binbir Gece
Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gecede rol almış

Masterchef'in ikinci tur elemeleri başladı, ilk turda üç evet alan Dilara Kavadar beklenen performansı gösteremeyerek yarışmaya veda etti. Kavadar'ın yıllar önce 'Binbir Gece' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisinde yer aldığı Masterchef'te ikinci tur elemeleri başladı.

Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gecede rol almış

İlk turda üç 'evet' alan Yeditepe Üniversitesi mezunu Dilara Kavadar, ikinci kez performans jüri karşısına çıktı. İstenilen yemeği başarılı bir şekilde pişiremeyen Kavadar, yarışmaya veda etti.

Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gecede rol almış

Sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacı sosyal medyada da çok konuşuldu.

YILLAR ÖNCE İZLEMİŞİZ

Dilara Kavadar'ın yıllar önce Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrolünü paylaştığı Kanal D'nin efsane dizilerinden Binbir Gece'de rol aldığı ortaya çıktı.

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Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gecede rol almış

Kavadar, dizide Onur'un kızı Nilüfer karakterine hayat verdi.

TAKİPÇİ SAYISI ARTTI

Elemenin ardından Dilara Kavadar'ın Instagram sayfasındaki takipçisi sayısı 18 bine yükseldi. 

Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gecede rol almış

Kavadar, paylaştığı fotoğraflarla ve kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gecede rol almış

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#Dilara Kavadar#Masterchef#Binbir Gece

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