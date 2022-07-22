Masterchef yarışmacısı Dilara Kavadar Binbir Gece'de rol almış!

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisinde yer aldığı Masterchef'te ikinci tur elemeleri başladı.

İlk turda üç 'evet' alan Yeditepe Üniversitesi mezunu Dilara Kavadar, ikinci kez performans jüri karşısına çıktı. İstenilen yemeği başarılı bir şekilde pişiremeyen Kavadar, yarışmaya veda etti.

Sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacı sosyal medyada da çok konuşuldu.

YILLAR ÖNCE İZLEMİŞİZ

Dilara Kavadar'ın yıllar önce Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrolünü paylaştığı Kanal D'nin efsane dizilerinden Binbir Gece'de rol aldığı ortaya çıktı.

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Kavadar, dizide Onur'un kızı Nilüfer karakterine hayat verdi.

TAKİPÇİ SAYISI ARTTI

Elemenin ardından Dilara Kavadar'ın Instagram sayfasındaki takipçisi sayısı 18 bine yükseldi.

Kavadar, paylaştığı fotoğraflarla ve kusursuz fiziği ile dikkat çekti.