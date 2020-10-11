MasterChef Walison kimdir, nereli, kaç yaşında? Walison Fonseca ve eşi hakkında bilgiler
MasterChef Walison merak edilen isimler arasında bulunuyor. Walison Fonseca bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından eleme potasına giren Fonseca 34 yaşında. Peki MasterChef Walison kimdir, nereli?
Walison Fonseca, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Reklamlarda da yer alan Fonseca bu hafta kırmızı takımda yarıştı.
MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?
34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İki şeften evet oyu almayı başaran Walison Fonseca ardından gerçekleşen yarılmayı da kazarak final turuna kalmayı başardı.
Walison Fonseca’nın eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.
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