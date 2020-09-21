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Haber Giriş: 21.09.2020 - 00:10 | Son Güncelleme:

MasterChef Walison kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Walison Fonseca biyografisi ve hayatı

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MasterChef Walison kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Walison Fonseca biyografisi ve hayatı
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MasterChef Walison Fonseca, MasterChef'e katılan yeni isimlerden oldu. Yedeklerden yarışmaya katılan MasterChef Walison final eleme turundan geçemeyerek, elenen isimlerden olmuştu. Selin'in yerine MasterChef'e katılacak olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, aksanı ve renkli kişiliği ise MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı. Peki, MasterChef Walison kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Walison Fonseca biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.

MasterChef 2020 yarışmacısı Walison Fonseca MasterChef fragmanıyla beraber merak edilen isimlerden oldu. MasterChef'in yayınlanan fragmanında kadroya katılan MasterChef Walison izleyenlerin dikkatini çekti. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 3 yıldır Türkiye’de yaşıyor. İşte, MasterChef Walison ile ilgili bilgiler.

WALİSON FONSECA KİMDİR?

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca aktörlük ve oyunculuk yapıyor. 3 yıldır Türkiye’de yaşayan MasterChef Walison Santos Sao Paulo doğumlu.

Meksika, ABD, Kore, ve İtalya gibi ülkelerde yaşayan Walison, Melisa Pınar ile evli. Malta adasında bir işi olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra aşık olduğunu söyleyen MasterChef Walison'ın 11 yaşında Amaya adında bir kızı var.

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