MasterChef Walison kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Walison Fonseca biyografisi ve hayatı

MasterChef 2020 yarışmacısı Walison Fonseca MasterChef fragmanıyla beraber merak edilen isimlerden oldu. MasterChef'in yayınlanan fragmanında kadroya katılan MasterChef Walison izleyenlerin dikkatini çekti. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 3 yıldır Türkiye’de yaşıyor. İşte, MasterChef Walison ile ilgili bilgiler.

WALİSON FONSECA KİMDİR?

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca aktörlük ve oyunculuk yapıyor. 3 yıldır Türkiye’de yaşayan MasterChef Walison Santos Sao Paulo doğumlu.

Meksika, ABD, Kore, ve İtalya gibi ülkelerde yaşayan Walison, Melisa Pınar ile evli. Malta adasında bir işi olduğunu ve İstanbul'a geldikten sonra aşık olduğunu söyleyen MasterChef Walison'ın 11 yaşında Amaya adında bir kızı var.