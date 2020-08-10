MasterChef Walison kaç yaşında, kimdir? Walison Fonseca ve eşi ile ilgili bilgiler

Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef 2020’de ilk 16 için seçmeler yapılıyor. Kıran kırana mücadelelerde yarışacak isimlerden biri olan Walison Fonseca Brezilyalı ve üç yıldır Türkiye’de yaşıyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. MasterChef Walison'ın Türk eşinin ismi Melisa Pınar.

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İki şeften evet oyu almayı başaran Walison Fonseca ardından gerçekleşen yarılmayı da kazarak final turuna kalmayı başardı.

Walison Fonseca’nın Türk eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.