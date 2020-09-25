MasterChef Walison Fonseca kimdir, nereli? MasterChef Walison ve eşi ile ilgili bilgiler

MasterChef Walison merak edilen isimler arasında bulunuyor. Brezilyalı yarışmacı MasterChef 2020 kadrosuna yedeklerden dahil oldu. Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İşte Walison Fonseca ve eşinin Melisa Pınar ile ilgili bilgiler

MASTERCHEF WALİSON KİMDİR?

34 yaşında olan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye’de bulunuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca yarışmaya kendi ülkesine ait bir yemekle katılmıştı. İki şeften evet oyu almayı başaran Walison Fonseca ardından gerçekleşen yarılmayı da kazarak final turuna kalmayı başardı.

Walison Fonseca’nın eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.