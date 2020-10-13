MasterChef Uğur Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Yılmaz Deniz hakkında bilgiler
MasterChef Uğur Yılmaz Deniz bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Sefa’yı söyledi. Peki MasterChef Uğur Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte yarışmaya Antalya’dan katılan ve en son Katar’da aşçı olarak çalışan MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler
Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanarak bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. Son bölümlerde Sefa ile yaşadığı diyaloglarla gündemde olan yarışmacı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yarışmaya Antalya’dan katılan Uğur, 26 yaşında.
MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.
Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.
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