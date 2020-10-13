MasterChef Uğur Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Yılmaz Deniz hakkında bilgiler

Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef’te kaptanlık oyununu kazanarak bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. Son bölümlerde Sefa ile yaşadığı diyaloglarla gündemde olan yarışmacı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yarışmaya Antalya’dan katılan Uğur, 26 yaşında.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.