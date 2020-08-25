MasterChef Uğur kimdir, nereli? MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler

MasterChef Uğur kaptanlık yarışını kazanmasının ardından araştırılan isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve yarışmaya Antalya’dan katılıyor. İşte MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26. yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.