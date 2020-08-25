MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Uğur kimdir, nereli? MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler
GeriTelevizyon MasterChef Uğur kimdir, nereli? MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

MasterChef Uğur kimdir, nereli? MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Uğur kimdir, nereli? MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler
Abone Olgoogle-news

Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef 2020’nin iddialı isimleri arasında yer alıyor. MasterChef 2020 kadrosunda yer alan başarılı yarışmacı bu hafta oynanan kaptanlık oyununun kazanarak mavi takımın kaptanı oldu. Peki MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında? İşte yarışmaya Antalya’dan katılan Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili detaylar…

MasterChef Uğur kaptanlık yarışını kazanmasının ardından araştırılan isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve yarışmaya Antalya’dan katılıyor. İşte MasterChef Uğur ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26. yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

 Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle