MasterChef UÄŸur kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? UÄŸur YÄ±lmaz Deniz'in hayatÄ±yla ilgili merak edilenler
MasterChef 2020'nin yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alan UÄŸur YÄ±lmaz Deniz dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor. Tur elemelerinden geÃ§erek MasterChef TÃ¼kiye'nin 16 kiÅŸilik kadrosuna girmeyi baÅŸaran MasterChef UÄŸur son bÃ¶lÃ¼mde izleyenler tarafÄ±ndan merak konusu oldu. AÅŸÃ§Ä± olan ve Katarâ€™da iki sene mesleÄŸini yapan UÄŸur, yemek yapmayÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Peki, MasterChef UÄŸur kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?Â Ä°ÅŸte, MasterChef yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± UÄŸur YÄ±lmaz Deniz'in hayatÄ±yla ilgili merak edilenler.Â
MasterChef TÃ¼rkiye'de heyecan devam ederken, yarÄ±ÅŸmacÄ±lar da izleyiciler tarafÄ±ndan merak ediliyor. MasterChef TÃ¼rkiye'de final turuna 28 yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±ndan ana kadroya gelen UÄŸur YÄ±lmaz Deniz, Risotto yemeÄŸi ile ÅŸeflerden geÃ§er oy almÄ±ÅŸtÄ±.
UÄŸur YÄ±lmaz Deniz 26 yaÅŸÄ±nda ve aÅŸÃ§Ä±lÄ±k mesleÄŸini yapÄ±yor. YarÄ±ÅŸmaya Antalya'dan katÄ±lan UÄŸur, Katar Doha'da 2 yÄ±l aÅŸÃ§Ä±lÄ±k Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.
Â Lezzet konusunda baÅŸarÄ±lÄ± ancak sunum konusunda kendisini geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen MasterChef UÄŸur, Bodrumâ€™da da mesleÄŸini yapmÄ±ÅŸ.
MasterChef UÄŸur, ilk turda ÅŸeflerine Ã¶zel tarifi olan bonfile sarma yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
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