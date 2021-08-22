MasterChef Türkiye'de kimler yedek kadroya seçildi? İşte bu akşam MasterChef'te yaşananlar

MasterChef'te bu akşam heyecan yine doruktaydı. Ana kadroya giren 15. ismin cuma akşamı belli olmasının ardından, bu akşamki 43. bölümde ise yedek kadro için hünerler sergilendi. İşte, bu akşam MasterChef'te yaşananlar....

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar, final turunda karşı karşıya geldi. Sebzeli Wonton çorbası yaparak en iyi tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacıların kimler olacağı, şeflerin tadımları sonrasında kesinlik kazandı.

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde, final turunun ikinci etabında yer alan 6 yarışmacı arasından 2 yarışmacı daha yedek yarışmacı olarak seçildi.

KİMLER YEDEK SEÇİLDİ?

Mustafa, Melis ve Pelin yedek kadroya giren ilk 3 isim oldu.

Öte yandan Ümit ve Rabia'da yedek kadroya giren son isimler olarak ilan edildi.

16. YARIŞMACI KİM OLACAK?

22 Ağustos'ta ekranlara gelecek yeni bölümde, bu akşam belirlenen yedek yarışmacılar ile geçtiğimiz günlerdeki yedek grup yarışmacıları 16. ana kadro yarışmacısı olabilemek için mücadele edecek.

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