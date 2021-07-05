MasterChef Türkiye'de genç yarışmacıya sürpriz teklif

'MasterChef Türkiye 2021'de ilk tur elemeleri devam ediyor. TV8'de ekranlara gelen sevilen yarışmanın son bölümünde İlayda Çankırı, anneannesinin tarifi olan salçalı bulgurlu köfte yemeği ile şeflerin karşısına çıktı.

ÜÇ ŞEF DE 'HAYIR' DEDİ PAYLAŞ ÜÇ ŞEF DE 'HAYIR' DEDİ

Edebiyat öğrencisi olan ve yarışmaya Balıkesir'in Edremit ilçesinden katılan İlayda Çankırı'nın yaptığı yemeği tadan şefler, genç yarışmacının ilk turu geçmek için yeterli olmadığına karar verdi ve üç 'hayır' oyu verdi.

"Bizden eğitim almak istiyorsun, mutlaka almalısın, iyi bir elin var. Ama MasterChef eğitim almak için biraz erken" diyen Somer Şef, yarışmacıyı bir arkadaşının aşçılık eğitim merkezine yönlendirdi.

Somer Şef'in sözlerinin ardından diğer jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacı İlayda Çankırı'ya şaşırtan bir teklif yaptı.



MEHMET ŞEF: ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEĞİM

Mehmet Şef, "Ben sana ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Burası için çok erken ama eğer istersen ben sana ücretsiz olarak aşçılık eğitimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Üç şefin de hayır oyu sonucu elenmesine rağmen Yalçınkaya'nın teklifi karşısında mutlu olan İlayda Çankırı, "Çok isterim" sözleriyle eğitim teklifini kabul etti.

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