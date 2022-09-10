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MasterChef Türkiye'de anlamlı jest... Yarışmacılar ödülü böbreklerini kaybeden Hamza Mercimek'e hediye etti

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#Masterchef#Hamza Mercimek#Somer Sivrioğlu
MasterChef Türkiyede anlamlı jest... Yarışmacılar ödülü böbreklerini kaybeden Hamza Mercimeke hediye etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 22:18

Böbreklerini kaybeden MasterChef eski sezon yarışmacısı Hamza Mercimek'e yarışmacılardan destek geldi. Geçtiğimiz haftalarda programa görüntülü bağlanarak böbrek nakli beklediğini açıklayan Mercimek için yarışmacılar kazandıkları ödülü arkadaşlarına armağan etmek istediklerini söyledi. Somer Şef ise Hamza'nın sağlık durumu ile ilgili üzen haberi verdi.

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Sağlık sorunu yaşayan MasterChef Türkiye'nin 2021 yarışmacılarından Hamza Mercimek için yarışmacıların kararı hem şeflerden hem de ekran başındakilerden takdir aldı. Daha önce programa bağlanan Hamza Mercimek, diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek üzen haberi "Yaklaşık bir ay hastanede yattım ama maalesef böbreklerimi kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. " diyerek vermişti.

MasterChef Türkiyede anlamlı jest... Yarışmacılar ödülü böbreklerini kaybeden Hamza Mercimeke hediye etti

Yarışmanın son bölümünde Somer Şef, Hamza'nın son durumu ile ilgili üzen haberi verdi.

Annesinin böbreğinin Hamza için uyumsuz olduğunu söyleyen Somer Şef, "Annesi kendi böbreğini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza’nın sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza’nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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YARIŞMACILARDAN ANLAMLI HEDİYE

Somer Şef'in duygulandıran açıklamasının ardından ödül oyunu için mücadele veren yarışmacılardan anlamlı hediye geldi. Bu haftanın mavi takım kaptanı olan Kaan, "Ödül ne olursa olsun biz Hamza'ya destek olmak istiyoruz. Arkadaşa armağan etmek istiyoruz. Hamza'ya motivasyon olsun" dedi.

Melih de takımı ile konuştuğunu ve Hamza'ya destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Eğer ödül maddiye dönebiliyorsa çok mutlu oluruz. Ona da destek olmuş oluruz" sözleri ile şeflerden takdir topladı.

MasterChef Türkiyede anlamlı jest... Yarışmacılar ödülü böbreklerini kaybeden Hamza Mercimeke hediye etti

Bunun üzerine Somer Şef "Sizin bu jestiniz hem bizi hem de yapımcılarımızı çok duygulandırdı. Bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin TL'lik bir para ödülü" diyerek bugün Hamza için yarışılacağını söyledi.

MasterChef'te yaşanan duygusal konuşma sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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#Masterchef#Hamza Mercimek#Somer Sivrioğlu

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