MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren isim belli oldu - MasterChef Türkiye'de ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu mücadeleler sürüyor. En iyi olabilmek için ter döken yarışmacılar yeni bölümde yine kıyasıya mücadelesine ara vermeden devam etti. İşte, yedek kadrodan çıkan o yarışmacı...

BU SEZONUN İLK YEDEK YARIŞMACISI KİM OLDU?

İlk turda, Rabia, Azize, Berk, Mustafa ve Rabia bir üst tura çıkmak için hak kazandı.

MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene oldu.

Şefler yarışmacıların rezene ile yaptığı yemeklerin tadına baktı. Tadım sonrsı belirlenen isim Mustafa olarak açıklandı.

KİMLER ELEME ADAYI OLMUŞTU?

Tunahan, Tahsin, Burcu ve Görkem'in ardından Hamza ile Safanur da eleme potasında elenmemek için hünerlerini sergileyecek.

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