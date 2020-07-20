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Televizyon
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:02,Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye yarışmacısı Deniz Aktuğ kimdir, yaşında?

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MasterChef Türkiye yarışmacısı Deniz Aktuğ kimdir, yaşında?
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MasterChef Türkiye'de yarışan isimlerden biri de Deniz Aktuğ oldu. MasterChef Türkiye 2020'nin elemelerine katılan Deniz Aktuğ, yaptığı yemeklerle bir üst tura kalmayı başardı. Hayalinin bir Türk restoranı açmak olduğunu belirten genç yarışmacının ilerleyen bölümlerde yarışta kalıp kalmayacağı belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Deniz Aktuğ kimdir, yaşında?

MasterChef Türkiye’ye Miami’den katılan Deniz Aktuğ, 27 yaşında ve aslen Antalyalı Eşi ile birlikte üç yıldır Miami’de suşi ve Japon mutfağı üzerine food track (yemek arabası) sahibi olan Deniz Aktuğ’un hayali ise Miami'de Türk restoranı açmak. Hazırladığı küflü peynirli ve pırasalı midye tarifi ile MasterChef Türkiye'ye katılan Deniz Aktuğ, Türkiye'de Somer Şef ile Danilo Şef'ten evet oyları aldı ve sonraki tura geçmeyi başardı. Deniz Aktuğ, önlüğünü MasterChef’e konuk olan Acun Ilıcalı'dan aldı.

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