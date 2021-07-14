Masterchef Türkiye Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Üst tura çıkıp çıkmayacağı merak konusu

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden “evet” oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.



Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

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