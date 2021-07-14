MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterchef Türkiye Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Üst tura çıkıp çıkmayacağı merak konusu
GeriTelevizyon Masterchef Türkiye Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Üst tura çıkıp çıkmayacağı merak konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 14.07.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Masterchef Türkiye Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Üst tura çıkıp çıkmayacağı merak konusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Masterchef Türkiye Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Üst tura çıkıp çıkmayacağı merak konusu

Tunahan Ak, MasterChef Türkiye yeni sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yarışmacı adayı, eğlenceli ve özgüven tavırlarıyla şimdiden adından söz ettiriyor. Çikolata üreten bir firmada çalışan Tunahan Ak’ın ası kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef Türkiye Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden “evet” oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi