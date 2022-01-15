MASTERCHEF FİNAL: Şampiyon kupasını rakibiyle paylaştı!... Eren mi, Hasan mı? İşte sezonun kazananı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Cezalandırma operasyonları başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Cezalandırma operasyonları' başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi#Terörle Mücadele
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildiİstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi#Tantuni
Alışveriş devine yağma şoku İnanılmaz görüntüler...Alışveriş devine yağma şoku! İnanılmaz görüntüler...#Amazon
Süper Ligin yıldızı, Boupendzaya yumruk attı İşte o anlar...Süper Lig'in yıldızı, Boupendza'ya yumruk attı! İşte o anlar...#Boupendza
Djokovic gözaltına alındı Son mahkeme...Djokovic gözaltına alındı! Son mahkeme...#Novak Djokovic
Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılıkYargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Böyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlılarıBöyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlıları#Stromatolitler
Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktıBursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı#Kadın Cinayeti
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldıİki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı#Whitney Houston
Sahneye külotla çıkmasınlar demişti... Gonca Vuslateriden İzzet Yıldızhana montlu gönderme'Sahneye külotla çıkmasınlar' demişti... Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a montlu gönderme#Gonca Vuslateri
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

MASTERCHEF FİNAL: Şampiyon kupasını rakibiyle paylaştı!... Eren mi, Hasan mı? İşte sezonun kazananı...

#Masterchef Türkiye#Masterchef Türkiye 2021#Masterchef Türkiye Şampiyonu
MASTERCHEF FİNAL: Şampiyon kupasını rakibiyle paylaştı... Eren mi, Hasan mı İşte sezonun kazananı...

Ünlü şeflerin sunumunda, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin bu sezon şampiyonu belli oldu. 6 aylık zorlu mücadelenin sonunda Eren ve Hasan finale kaldı. Hasan ve Eren final gecesinde tüm hünerlerini sergiledi ve son tabaklarını tadıma sundu. MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren oldu.

Haberin Devamı

MasterChef Türkiye 2021'de şampiyonluk kupasını kaldıran isim nefes kesen bir mücadele sonunda belli oldu.  İddialı isimleri eleyerek finale kalan Eren ve Hasan, canlı yayında karşı karşıya geldi. Final etabına, eski sezon yarışmacıları ve finalistlerin aileleri de katıldı.

İşte, MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olan isim...

MASTERCHEF FİNALİNİN BİRİNCİ TURUNDA NE OLDU?

MasterChef 2021’de aylar süren mücadele sonunda finalin ismi Eren–Hasan olmuştu. İki yarışmacı, MasterChef’in 13 Ocak Perşembe bölümünde büyük finalin ilk turunda karşı karşıya geldi. İki günlük büyük final maratonu ilk gününde yarışmacılar, hayatlarını değiştiren yemekleri yaptı.

Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar ilk etapta, yarışmada ilk hazırladıkları yemeğin malzemesi ile aynı yemeği bir kez daha yapmak için mutfağa girdi. Bu etap için şeflerin yarışmacılara verdikleri süreyi duyurmasının ardından Eren ve Hasan kazanmak için adeta canını dişine taktı. Süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları ilk tabakları şeflere sundu. Şeflerin verdikleri puanlara göre birinci oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

Haberin Devamı

İkinci oyunda ise bu kez şefler finalistlerden dört ana malzemeden yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu sade ve lezzetli yemek turu için de verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in ikinci turda verdiği puan sonuçlarına göre Eren 19, Hasan 19 puan aldı.

Üçüncü oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.

BÜYÜK FİNALİN İKİNCİ TURU

Canlı yayında yapılan imza tabaklarının değerlendirilmesiyle MasterChef 2021'in şampiyonu belirlendi. Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül bu yıl da otomobil olarak açıklandı.

İki yarışmacı, MasterChef’in 14 Ocak Cuma günkü bölümünde büyük finalin ikinci turunda karşı karşıya geldi. İki finalist, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Üç oyunda oluşan final gecesinde önce Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan birer menü hazırlandı. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi. Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı.

Haberin Devamı

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar sezonun kazananını belirledi.

MASTERCHEF 2021'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef 2021 şampiyonu yapılan oylamalar ile Eren oldu.  'Eren kupasını alırken, verdiğim sözü tuttum. Burada bu akşam sembolik olarak kupayı ben alıyorum ama iki tane kazanan var. Hasan'da en az benim kadar şampiyondur.' Dedi. Eren'in bu sözleri büyük alkış alırken, şeflerde aynı görüşte olduklarını belirttiler.

MASTERCHEF FİNAL: Şampiyon kupasını rakibiyle paylaştı... Eren mi, Hasan mı İşte sezonun kazananı...

MasterChef Türkiye 2021 sezonu final gecesinde yarışmacılara cuma günü verilen puanlar eklendi. Böylece bir önceki günkü oylar ile beraber toplamda üç oyun sonunda 134 puan alan Eren MasterChef 2021 şampiyonluğuna adını yazdırdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Masterchef Türkiye#Masterchef Türkiye 2021#Masterchef Türkiye Şampiyonu

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil