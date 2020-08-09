MasterChef Türkiye 8 Ağustos kim kazandı? İşte, en iyi uykuluk yapan isim

MasterChef Türkiye kim kazandı sorusu, önceki akşam yarışmanın finalini izleyemeyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Ravioli mücadelesinden başarıyla çıkan 5 kişinin ter döktüğü gün birinciliği mücadelesinde, gecenin en güzel yemeği şefler tarafından belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye 8 Ağustos birincisi ve gecenin en güzel yemeğini yapan isim hakkında detaylı bilgiler

MASTERCHEF TÜRKİYE 8 AĞUSTOS AKŞAMI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 8 Ağustos Pazar akşamı kazanan isim, diğer arkadaşlarından daha başarılı yemek yapan Sedat oldu. Uykuluk ile mücadele veren yarışmacılar, en iyi ve en yaratıcı uykuluk tarifi olduğunu düşündükleri yemekleriyle şeflerin karşısına çıkmıştı.

Emel'in tadım kaşığı ile iki kez tadım yapması üzerine diskalifiye olması üzerine geriye 4 isim mücadele vermiş, bunun neticesinde sırasıyla Rezzan ve Sefa yukarıya çıkan iki isim olmuştu.

Berker ve Sedat arasından Sedat'ı tercih eden jüri üyeleri, Berker'in tabağını da birinciliğe çok yakın bulduğunu açıkladı. Ancak Sedat'ın yemeğinin daha lezzetli olması, Berker'in tabağının ise görünüm bakımından dikkat çekici olması nedeniyle karar vermekte zorluk çektiklerini açıklayan jüri üyeleri, çok az bir farkla lezzetin ön plana çıkması nedeniyle Sedat'ı seçtiklerini açıkladı.

BERKER: ARTIK SİNİRİM BOZULMAYA BAŞLADI

Dün akşamki yarışı kaybeden Berker, jüri üyelerinin söz vermesi üzerine duygularını paylaştı. İşte, Berker'in yapmış olduğu açıklama;

Duygularım çok karışık şu an. Artık sinirim bozulmaya başladı. İstiyorum, çabalıyorum, hiçbir şey bilmiyor değilim, güzel bir meslek geçmişim var ve daha iyi yerlere gitmek istiyorum. Sizlerden aldığım her bilgi benim için çok değerli ve gün geçtikçe bunları tabağıma yansıtmak istiyorum. Son iki elememiz daha kaldı. Oraya çıkamadan buradan gidersem zor toparlarım. O yüzden çıkacağım.