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MasterChef Türkiye 2021'de kim şampiyon oldu? Eren mi yoksa Hasan mı? İşte MasterChef'in bu sezonki şampiyonu

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MasterChef Türkiye 2021de kim şampiyon oldu Eren mi yoksa Hasan mı İşte MasterChefin bu sezonki şampiyonu

Ünlü şeflerin sunumunda, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye'nin bu sezon şampiyonu belli oldu. 6 aylık zorlu mücadelenin sonunda Eren ve Hasan finale kaldı. Hasan ve Eren final gecesinde tüm hünerlerini sergiledi ve son tabaklarını tadıma sundu. MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren oldu.

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MasterChef Türkiye 2021'de şampiyonluk kupasını kaldıran isim nefes kesen bir mücadele sonunda belli oldu.  İddialı isimleri eleyerek finale kalan Eren ve Hasan, canlı yayında karşı karşıya geldi. Final etabına, eski sezon yarışmacıları ve finalistlerin aileleri de katıldı.
İşte, MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olan isim...

MASTERCHEF FİNALİNİN BİRİNCİ TURUNDA NE OLDU?

MasterChef 2021’de aylar süren mücadele sonunda finalin ismi Eren–Hasan olmuştu. İki yarışmacı, MasterChef’in 13 Ocak Perşembe bölümünde büyük finalin ilk turunda karşı karşıya geldi. İki günlük büyük final maratonu ilk gününde yarışmacılar, hayatlarını değiştiren yemekleri yaptı.

Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar ilk etapta, yarışmada ilk hazırladıkları yemeğin malzemesi ile aynı yemeği bir kez daha yapmak için mutfağa girdi. Bu etap için şeflerin yarışmacılara verdikleri süreyi duyurmasının ardından Eren ve Hasan kazanmak için adeta canını dişine taktı. Süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları ilk tabakları şeflere sundu. Şeflerin verdikleri puanlara göre birinci oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

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İkinci oyunda ise bu kez şefler finalistlerden dört ana malzemeden yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Bu sade ve lezzetli yemek turu için de verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in ikinci turda verdiği puan sonuçlarına göre Eren 19, Hasan 19 puan aldı.

Üçüncü oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.

BÜYÜK FİNALİN İKİNCİ TURU

Canlı yayında yapılan imza tabaklarının değerlendirilmesiyle MasterChef 2021'in şampiyonu belirlendi. Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül bu yıl da otomobil olarak açıklandı.

İki yarışmacı, MasterChef’in 14 Ocak Cuma günkü bölümünde büyük finalin ikinci turunda karşı karşıya geldi. İki finalist, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Üç oyunda oluşan final gecesinde önce Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan birer menü hazırlandı. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi. Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı.

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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar sezonun kazananını belirledi.

MASTERCHEF 2021'DE ŞAMPİYON KİM OLDU?

MasterChef 2021 şampiyonu yapılan oylamalar ile Eren oldu. 

MasterChef Türkiye 2021de kim şampiyon oldu Eren mi yoksa Hasan mı İşte MasterChefin bu sezonki şampiyonu

MasterChef Türkiye 2021 sezonu final gecesinde yarışmacılara cuma günü verilen puanlar eklendi. Böylece bir önceki günkü oylar ile beraber toplamda üç oyun sonunda 134 puan alan Eren MasterChef 2021 şampiyonluğuna adını yazdırdı.

 

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