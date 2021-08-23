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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında? Tunahan Ak hakkında merak edilenler

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MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında? Tunahan Ak hakkında merak edilenler

MasterChef yarışmacısı olan Tunahan Ak merak edilen isimlerden biri. MasterChef 2021 ana kadrosuna barbunyalı profiterol yaparak dahil olan Tunahan’ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte merak edilen isim hakkında detaylar

MasterChef 2021 kadrosunda yer alan Tunahan Ak esprili tavrı ile dikkat çekiyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan, çikolata imalathanesinde çalıştığını açıklamıştı.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Masterchef’in merak edilen isimlerinden biri olan Tunahan Ak, ana kadroya barbunyadan tatlı yaparak dahil oldu. 19 yaşında olan Tunahan, aşçılık lisesi mezunudur. Bolu’da 4 sene yatılı okumuştur. MasterChef Tunahan, 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını açıklamıştı.

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